Respalda Morena segundo paquete de reformas al Poder Judicial enviado por Sheinbaum al Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este fin de semana al Senado el segundo paquete de reformas al Poder Judicial (BERNARDO MONCADA)

La bancada de Morena en el Senado respaldo el segundo paquete de iniciativas de reforma al Poder Judicial enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara Alta y rechazaron que limiten el acceso a la defensa legal y menos los derechos humanos como advierte la oposición.

“Estas iniciativas respetan y fortalecen los derechos humanos” , reviró el senador de Morena, Antonino Morales Toledo

El integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda explicó que por mucho tiempo, el amparo fue distorsionado para convertirse en instrumentos de impunidad, permitiendo que grandes intereses evadieran sus responsabilidades.

“No se trata de limitar derechos, sino de modernizar y agilizar su defensa para una justicia pronta y expedita, como mandata nuestra Constitución”, afirmó

Morales Toledo llamó a todos los grupos parlamentarios a analizar con seriedad estas propuestas y a trabajar conjuntamente para aprobar leyes que fortalezcan nuestro Estado de derecho y beneficien a todas y todos los mexicanos.

“Estamos comprometidos a estudiar a fondo estas iniciativas y a enriquecer el debate en el Senado de la República”, arengó

El legislador resaltó los beneficios que estas propuestas representan para modernizar el juicio de amparo y agilizar el sistema de justicia en México.

El paquete de leyes secundarias—agregó —contiene medidas como el establecimiento de plazos procesales donde se fijan tiempos máximos comunes para las distintas etapas del juicio de amparo, con el objetivo de eliminar dilaciones innecesarias que afectan a víctimas y benefician a infractores.

La homologación de criterios donde se precisan y homologan los delitos que ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, así como las reglas para suspensiones, con el fin de combatir la impunidad.

Asimismo la Implementación del amparo digital para incorporar un sistema de juicio de amparo en línea, con plena validez legal, para hacer los trámites más accesibles, transparentes y eficientes para la ciudadanía.

Certidumbre en materia fiscal pues se incluyen mecanismos para evitar que el amparo sea utilizado de manera estratégica por grandes deudores para posponer indefinidamente el pago de sus obligaciones fiscales.

También plantea protección para operadores de justicia pues se contemplan medidas para preservar la seguridad y la identidad de las personas juzgadoras, fortaleciendo la impartición de justicia libre de presiones.

Morales Toledo recalcó que el propósito final de las reformas es garantizar que los recursos del erario, que deben traducirse en obras y servicios para la población, no se vean mermados por prácticas dilatorias