Canciller y representación mexicana coordinan acciones de cara a la Asamblea General de la ONU

Juan Ramón de la Fuente, Canciller mexicano y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mantuvo una reunión de trabajo con el Embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, y con el equipo de la Misión de México en las Naciones Unidas, para revisar las posturas de la cancillería de cara a la Asamblea General de la ONU, en su edición 80, y el Debate General, ambos eventos a celebrarse durante esta semana en la sede neoyorquina de la organización.

En la cumbre, convergerán, a partir del 21 de septiembre, las representaciones de 193 Estados Miembros y dos delegaciones de observadores. La reunión será complementada por una serie de encuentros de alto nivel en los que se abordarán algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad, se trata de tópicos globales que van desde la guerra y el cambio climático hasta la desigualdad de género y los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, de ahí la importancia de coordinar las acciones que emprenderá la escuadra mexicana en el marco de este evento internacional.

Los eventos de los próximos días en Nueva York marcarán además el inicio del 80º período de sesiones de la Asamblea General, el principal órgano deliberativo de la ONU (UNGA80), que como su nombre indica conmemora el 80º aniversario de la creación de las Naciones Unidas.