Exige PAN a Sheinbaum definirse sobre huachicol fiscal: cero impunidad o complicidad

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero asevera que los actos de corrupción en los gobiernos morenistas no son actos aislados

En medio del escándalo por el huachicol fiscal en el que están presuntamente involucrados altos mandos de la Marina, la dirigencia nacional del PAN emplazó a la presidenta Claudia Sheinbaum a definirse en este entramado criminal : “Es momento de definirse: o se deslinda y demuestra con hechos que su administración será diferente, o acabará siendo cómplice de este acto de corrupción que afecta las condiciones de vida de las familias mexicanas. Le otorgamos el beneficio de la duda”.

El presidente del PAN, Jorge Romero, advirtió que el huachicol fiscal es el fraude más grande en la historia de México, incluso mayor que el caso Segalmex, y que su costo millonario golpea directamente a las familias mexicanas.

“El dinero que se roba Morena del huachicol fiscal significa medicinas menos, quimioterapias menos, escuelas menos, patrullas menos, todo es en detrimento de las familias mexicanas”, indicó

Solo como ejemplos, de lo que representan los 200,000 millones de pesos al año que significa el huacchicol fiscal, la dirigencia panista recalcó que con esa cifra se pudieron aplicar más de 46 millones de qumioterapias para tratamientos contra el cáncer.

Asimismo se pudo habe comprado 11 millones de chalecos antibalas para resguardo de policías o adquirido cerca de 100,000 patrullas totalmente equipadas.

“Todo ello en beneficio de la seguridad y la salud de las familias en México”, indicó

El dirigente nacional afirmó que no se trata de hechos aislados, sino de un entramado sistemático que involucra a exfuncionarios de alto nivel y a redes como La Barredora o el clan Carmona en referencia al empresario Sergio Carmona denominado el Rey del Huachicol, presunto involucrado en ese delito en Tamaulipas acusado de financiar campañas electorales de Morena y quien fuera asesinado en noviembre del 2021.

“Con la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel de La Barredora y ex secretario de Seguridad del Gobierno de Tabasco, queda claro que las redes de corrupción ya están alcanzando a quienes durante años se habrían beneficiado de estas prácticas, sin dejar fuera casos como el ex jefe de oficina de la presidencia en el anterior gobierno federal”, acusó el líder panista