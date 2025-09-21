Gobernadora destaca principios e ideales de la presidenta Sheinbaum 

La Transformación avanza La gobernadora de Quinitana Roo, Mara Lezama con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su llegada al evento "La Transformación Avanza en Quintana Roo"

Los principios, ideales y el amor al pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, son tan sólidos que le han permitido presentar a nuestro país como la gran nación que somos, “hoy le queda claro a México y al mundo entero, que nuestro país colabora si, pero no se somete, que somos una nación libre y soberana ... Y nuestra presidenta ha puesto el ejemplo a nivel mundial”.

Así lo estableció la gobernadora de Quintana Roo, en el marco del evento “La Transformación Avanza en Quintana Roo”, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que rindió su primer informe de gobierno ante los habitantes de la entidad del sureste del país.

La gobernadora Mara Lezama, dijo a la Presidenta Sheinbaum que todavía hay quienes dentro y fuera del país se resisten a que continúe esta gran transformación “que grupos conservadores, aquellos que dañaron a nuestro país por muchísimos años y quisieran seguir haciéndolo por eso hoy le quiero decir que las y los quintanarroenses estamos aquí para luchar junto a usted Presidenta en contra de esos intereses, cuente con el pueblo de Quintana Roo para defenderla usted, a su gobierno y a nuestro amado país”.

No está sola Presidenta acudimos puntuales a nuestra cita con la historia para aportar nuestro esfuerzo a la consolidación del segundo piso de la cuarta transformación que usted conduce magistralmente, ningún otro país en el mundo tiene la dicha de ser liderado por una mujer de tantas convicciones.

“Lo decimos fuerte y claro hay rumbo, hay convicciones, hay mujer, hay comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, hay una gran presidenta de México”.

También se refirió al neoliberalismo “depredador”, dijo, de proyectos turísticos integralmente planeados, que fueron abandonados a favor del fetichismo del mercado y generó el aumento de la desigualdad, el abuso del poder, el abandono a la educación, la inseguridad, una cultura de la frivolidad y del materialismo, y ahora, subrayó “hoy de su mano Presidenta trabajamos con firmeza para revertir esas consecuencias”.

La prosperidad compartida, resaltó, está llegando... “la Cuarta Transformación es una realidad en nuestro amado Quintana Roo y esta se construye diariamente desde el territorio, escuchando a la gente”.

Lezama Espinosa agradeció a la jefa del Ejecutivo Federal, por continuar y ampliar el gran proyecto del Tren Maya que significa desarrollo y oportunidades para la entidad, entidad, así como por el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal, que integra a la entidad al Plan México “y gracias sobre todo por respaldar la construcción de un estado más pacífico y más seguro”.