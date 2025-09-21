JDM: El liderazgo de la Presidenta Sheinbaum abre un nuevo capítulo de justicia social 

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz El gobernador de Yucatán, Joaquín "Huacho" Díaz Mena aseveró que la entidad yucateca camina de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena aseveró que el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo “abre un nuevo capítulo de justicia social igualdad y prosperidad compartida, donde Yucatán camina junto a la nación bajo su conducción firme y cercana”.

En el marco del evento “La Transformación avanza en Yucatán”, encabezado por la jefa del Ejecutivo Federal, el gobernador Díaz Mena subrayó que la Presidenta Sheinbaum Pardo, “nos ha demostrado que se puede gobernar con sensibilidad y con firmeza escuchando a la gente y actuando con responsabilidad... Siga siendo ejemplo de lo que es servir al pueblo de México con entrega total y compromiso”.

Ante cientos de yucatecos reunidos en el recinto ferial Xmatkuil, en donde la jefa del Ejecutivo, en un ejercicio de transparencia se refirió a los logros alcanzados en su primer informe de gobierno, el gobernador de la entidad sostuvo que “los resultados de su primer informe nos confirman que vamos por la ruta correcta, la ruta de la esperanza y la transformación de México”, enfatizó.

Díaz Mena resaltó que después de 200 años de historia de la República y de la lucha de las mujeres por el respeto a sus derechos, “se están escribiendo páginas de oro en el libro de la historia de México”, al tiempo que destacó el hecho de que la noche del pasado 15 de septiembre “vimos una imagen que quedará grabada para siempre en la mente de todos los mexicanos:

“Salió al balcón de Palacio Nacional la primera mujer Presidenta de México a dar el Grito de Independencia. Gracias doctora Claudia Sheinbaum por abrir el camino por donde van a pasar todas las mujeres de México”.

Díaz Mena resaltó que la visita de la Presidenta Sheinbaum Pardo en Yucatán, es símbolo de su cercanía y su compromiso con el pueblo yucateco y aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de la mandataria Federal al proyecto del Renacimiento Maya, que es “un mensaje de unidad de que Yucatán no camina solo, sino camina acompañado de su Presidenta de la República”.

Resaltó que el Renacimiento Maya, es el reconocimiento que el espíritu de nuestro pueblo Maya está más vivo que nunca , y es el motor que impulsa a Yucatán hacia una nueva etapa de prosperidad “y no sería posible sin el respaldo incondicional que le ha dado al pueblo de Yucatán la presidenta Claudia Sheinbaum”.