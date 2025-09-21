Obras adicionales de conservación, al 96%: SICT

SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las obras adicionales de conservación, que se ejecutan en 129.5 kilómetros de la Red Carretera Federal registran un avance físico de 96 por ciento y se concluirán este mismo mes.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la dependencia llamó a esta etapa de economías, ya que fue posible gracias a los ahorros generados en la primera etapa de conservación rutinaria conocida como Bachetón, programa cuya primera etapa se desarrolló del 15 de noviembre de 2024 a mayo de 2025 para atender 43 mil 903 km de carreteras federales en todo el país.

Estas labores adicionales se desenvuelven con la operación de siete cuadrillas integradas por 83 trabajadores y 28 equipos de maquinaria, que han dado atención a una superficie de 996 mil 300 metros cuadrados y el empleo de 93 mil 770 toneladas de mezcla asfáltica.

La dependencia enfatizó que la conservación periódica da mantenimiento a la Red Carretera Federal (más allá de las actividades rutinarias diarias) con la finalidad de detener el avance del daño a la infraestructura y prolongar su vida útil en aras de la seguridad y el libre tránsito de los usuarios.