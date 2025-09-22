Buscan arropar a Adán Augusto tras escándalo; se quedará los 5 años como coordinador: Nacho Mier

Ignacio Mier con la senadora Guadalupe Chavira, quien cuestionó en días pasados el manejo de la coordinación por parte de Adán Augusto.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, salió en defensa de Adán Augusto López y rechazó que deba renunciar a la coordinación de esa bancada pese a estar envuelto en una crisis tanto interna como externa desde hace algunos meses y que se ha intensificado con la captura de Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal la Barredora, quien fue su secretario de seguridad cuando era gobernador de Tabasco.

Mier justificó que no hay señalamientos directos contra Adán Augusto pese a que su entonces secretario está acusado de una serie de delitos y de encabezar ese grupo criminal.

En un intento por desestimar los señalamientos, el legislador poblano consideró que se trata de una campaña contra la Cuarta Transformación pero aseveró que no les asusta.

“Es una campaña así lo asumimos y no nos asusta”, retó

El senador poblano recalcó que el gobierno morenista enfrentará estos señalamientos para lo cual la Fiscalía General de la República ya está trabajando sobre ese caso pero insistió en que si no hay acusaciones directas o una investigación abierta contra Adán Augusto, “lo demás son especulaciones”.

“No hay señalamientos directos contra adán Augusto”, insistió

De hecho, Mier pronosticó que Adán Augusto se mantendrá al frente de la coordinación de los senadores de Morena por los 5 años que restan de esta Legislatura.

--Se quedará los 5 años?

--Así lo elegimos, estableció

--Y no van a modificarlo?

--No.

Por otra parte, desestimó los reclamos de su compañero el ex presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña quien lo acusó de no apoyarlo en el enfrentamiento que sostuvo con el priista, Alejandro Moreno pues el poblano descartó la posibilidad de que transite el desafuero que busca promover Noroña con base en sus argumentos.

“Es por prelación, primero se tienen que desahogar las acusaciones por corrupción en Campeche que pesan sobre Alejandro Moreno y luego lo otro (las acusaciones de Fernández Noroña)”, explicó