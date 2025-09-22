De la Fuente denuncia ante la ONU genocidio en Gaza y defiende un Estado palestino en paz con Israel

Naciones Unidas El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, participó este lunes en la Asamblea General de la ONU (SRE)

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, defendió desde el estrado de la Asamblea General de la ONU la solución de dos Estados, que permita un “futuro seguro y próspero” tanto para israelíes como para palestinos

“Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero, basado en la implementación efectiva de la solución de dos estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región”, declaró.

En su discurso sobre la situación palestina, el canciller De la Fuente dijo que a todos preocupa y ocupa la grave crisis en Oriente Medio Oriente, De la Fuente urgió a acciones colectivas que pongan fin a esta “desgarradora guerra”:

De la Fuente no pasó por alto el señalamiento de que Israel está cometiendo genodicio contra el pueblo palestino.

Desde la última reunión, en julio pasado, señaló el canciller “se ha confirmado Declaratoria de Hambruna en Gaza, y la Comisión Internacional Independiente que investiga en el territorio palestino ocupado, concluyó que se ha cometido genocidio en la franja de Gaza”.

“El respaldo de la Declaración de Nueva York, por parte de la Asamblea General, debe dar pie al establecimiento de los marcos políticos y de seguridad que puedan detener la crisis humanitaria, iniciar los trabajos de recuperación y reconstrucción, y garantizar la seguridad a largo plazo de ambos Estados”.

“México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes, y considera que una resolución justa, duradera y pacífica, basada en el derecho internacional debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”, expresó el titular de la SRE.

Sheinbaum también habló de genocidio

En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes que el país llevará a la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas “una postura de paz” y de reconocimiento a los estados de Israel y Palestina, a la vez que denunció la necesidad de que se pare el “genocidio” en la Franja de Gaza.

“El canciller lleva un mensaje de paz y dentro de lo que es la política exterior de nuestro país. Nosotros hemos acompañado desde el expresidente López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza”, apuntó.

Sheinbaum insistió en que la política exterior del país está dirigida a la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, es de que pare este genocidio en Gaza; esa es nuestra posición. Y, por supuesto, el reconocimiento de los dos estados del Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento”, agregó en una declaración en la que subió el tono con respecto a la tradicional prudencia mexicana en el tema.