Despliega Ecatepec operativo de seguridad disuasiva en coordinación con fuerzas federales y estatal

Ecatepec, operativo de seguridad

La presidenta municipal de Ecatepec, Cristina Huerta Gutiérrez, supervisó personalmente un amplio operativo de patrullaje disuasivo realizado durante la madrugada de este día. La acción contó con la intervención de más de 50 elementos y 20 unidades que forman parte del Mando Unificado Oriente, integrado por corporaciones federales, estatales y municipales.

El operativo se desplegó en vialidades principales y en la zona limítrofe con la Ciudad de México. El objetivo principal fue inhibir delitos de alto impacto durante las primeras horas del día, cuando miles de personas salen de sus hogares con rumbo a sus centros de trabajo o de estudio.

En punto de las 5 de la mañana, un convoy partió de la explanada municipal. Estuvo conformado por patrullas de los agrupamientos de sectores, motopatrullas, el Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Tránsito y Policía de Género. También participaron elementos de la Fuerza de Tarea Marina, la Guardia Nacional, la Sedena y la policía estatal.

La alcaldesa Cisneros Coss explicó la estrategia durante el arranque de las actividades. “Estamos desde muy temprano para iniciar un operativo de Disuasión. Vamos a la zona de Granjas Valle de Guadalupe y Altavilla, donde nos han pedido los vecinos que estemos atentos, justo en los horarios donde la gente sale a trabajar o a estudiar”, mencionó.

El recorrido se realizó por avenidas de alta circulación como Insurgentes, Vía Morelos, Vicente Lombardo Toledano, R1 y Alfredo del Mazo. Las patrullas también cubrieron colonias específicas como Los Olivos, en Granjas Valle de Guadalupe; Valle de Santiago, en Valle de Aragón; y calles de El Chamizal y Altavilla.

La autoridad municipal destacó que la presencia simultánea de las distintas corporaciones busca generar una sensación de tranquilidad entre la ciudadanía. “Estamos pendientes de la seguridad para que los vecinos se sientan más tranquilos”, agregó la edil durante la supervisión.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, subrayó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes del Mando Unificado. Enfatizó que se mantendrá la disuasión y la proximidad social en vía pública, comercios y domicilios, con especial atención en colonias con mayor incidencia delictiva.