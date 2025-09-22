Estudiantes de Oaxaca escalarán protesta a Palacio Nacional por desalojo de albergues

CDMX — Estudiantes de Oaxaca organizados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) anunciaron que este martes se manifestarán en Palacio Nacional para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga ante desalojos de sus albergues y tiendas de abarrotes.

En mantas y lonas, la FNERRR refirió que en agosto pasado un grupo de veinte personas armadas allanó el Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán” y saqueó una tienda de abarrotes del Movimiento Antorchista.

“Con esa agresión ya van tres actos represivos, vandálicos y de persecución política, y ninguna autoridad competente y encargada de velar por la seguridad de los oaxaqueños ha intervenido”, señalaron.

Los estudiantes aseguraron que llevan más de 6 meses en lucha, y el gobierno de Salomón Jara no los escucha ni atiende.

La protesta en la Ciudad de México se suma a las cadenas humanas, mítines, eventos culturales, difusiones y denuncias para hacerse escuchar, pero el gobierno de la entidad no interviene.

“Pediremos que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga en Oaxaca para que se haga justicia y se castigue a los responsables de allanar casas de estudiantes y saquear tiendas de abarrotes; exigimos seguridad para los albergues estudiantiles y que sean devueltas las pertenencias que fueron hurtadas a los jóvenes”, dijo Rolando Reyes Lázaro, dirigente de Antorcha en Oaxaca,

Los jóvenes oaxaqueños serán respaldados por comisiones de estudiantes de otras casas de estudiantes y de escuelas de la Ciudad de México, así como del Estado de México y se sumará también un grupo de antorchistas, quienes han manifestado que si no son escuchados por parte de la más alta autoridad del país anunciarán nuevas acciones de protestas para los próximos días tanto en Oaxaca, como a nivel nacional.