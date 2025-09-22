Finabien sigue siendo la mejor opción para enviar dinero a México

Precio Promedio nacional gasolina

El procurador Federal del Consumidor, , dio a conocer, durante su intervención en la conferencia Mañanera del Pueblo, que Finabien continúa sigue posicionada como la mejor empresas dedicada al envío de dinero de Estados Unidos a México.

Iván Escalante Ruiz, agregó que con precios y tipo de cambio observados el 18 de septiembre, Finabien entregó $7,483.64 pesos, mientras Ria Money Transfer entregó $7,093.65 pesos ,convirtiéndola en la peor opción.

En envío en efectivo, Pagaphone Smart Pay fue la que pagó más, entregando $7,448.95 y Félix Pago, se quedó hasta atrás al entregar $7,110.36 pesos.

En cuanto al tema de la canasta básica, el titular recordó que la conforman 24 productos que no deben costar más de 910 pesos, de acuerdo con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

En el monitoreo del 8 al 12 de septiembre, el precio más caro fue hallad en l H-E-B San Nicolás, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León costando $946.75 pesos y el más barato tuvo un precio de $777.30 pesos en el Soriana Mercado Calle Real, en Orizaba, Veracruz.

La revisión de precios, se aplicó en la zanahoria mediana, cuyo precio promedio nacional fue de $15.85 pesos por kilogramo. Los precios justos, se detectaron en la Central de Abasto de la Ciudad de México en $5.00 pesos, en el Mercado Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en $10.00, y en Walmart sucursal Plaza Centrika, en Monterrey, Nuevo León, en $12.90 pesos. Los precios caros se ubicaron en S-Mart sucursal Lincoln, de Monterrey, Nuevo León, en $25.99 pesos, Fresko La Comer sucursal La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, en $22.90 pesos, y La Comer sucursal Insurgentes, en Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en $21.90 pesos.

En el caso de la gasolina, la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, demostró que el promedio nacional del litro de gasolina regular al 19 de septiembre fue de $23.59 pesos. Se le recordó a la población visitar el mapa virtual de gasolineras, donde pueden ubicar cuáles son las que venden el combustible en menos de $24.00 pesos por litro.

El precio más justo, del 8 al 14 de septiembre, se encontró en Xochigas, de grupo Pemex, en Xochitepec, Morelos, con el litro a $23.29 pesos. El precio más caro fue de $24.99 pesos, en Petromax, de Petro Seven, en Saltillo, Coahuila.