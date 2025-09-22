Grupo Zurich apuesta por México y busca entrar al top 5 de aseguradoras líderes del país

Grupo Zurich

Durante la celebración del Día Nacional de Suiza en México, el CEO de Zurich en el país, Marc Martínez, confirmó que la aseguradora reforzará su presencia en México con una estrategia de inversión a largo plazo. El objetivo, dijo, es claro: posicionarse entre las cinco principales aseguradoras del mercado nacional.

En un diálogo con Karina Lerma, presidenta de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham), el directivo explicó que el mercado mexicano ofrece grandes oportunidades por su rentabilidad y el bajo nivel de penetración de seguros. Esto, aseguró, abre la puerta a un crecimiento importante en distintos segmentos como seguros de vida, autos y daños.

“Hoy estamos entre el octavo y el decimoquinto lugar, según la línea de negocio. Pero queremos estar en el top 5. Para lograrlo seguiremos invirtiendo en México con un enfoque cercano, responsable y de crecimiento ordenado y rentable”, señaló Martínez.

La apuesta de Zurich se consolidó con la alianza estratégica firmada en diciembre de 2024 con Grupo Financiero Actinver, que arrancó operaciones en enero de 2025.

A tan solo ocho meses de a ver inicia la colaboración, los resultados han sido positivos. Parte del plan es crear una nueva empresa especializada en seguros de vida, actualmente en proceso de aprobación regulatoria, mientras tanto ya comenzaron a vender estos productos en los centros financieros de Actinver.

Karina Lerma celebró la permanencia y expansión de Zurich en México, destacando que las compañías suizas mantienen su compromiso con el país aún en contextos desafiantes.

“Nos alegra que, pese a las dificultades, se mantenga la visión de largo plazo. En 2025 esperamos un crecimiento de más del 600% en inversión directa respecto a los niveles de hace tres años”, aseguró.

La SwissCham, que agrupa a más de 60 empresas afiliadas, funciona como un puente entre México y Suiza. Su labor se centra en fortalecer la competitividad de las firmas suizas, impulsar proyectos de inversión con responsabilidad y fomentar un ecosistema empresarial innovador, sostenible y comprometido con el desarrollo económico del país.