OncoCREAN del IMSS atiende a más de 7 mil niños con  cáncer 

Estrategia OncoCREAN del IMSS La estrategia OncoCREAN del IMSS ha permitido diagnósticos más oportunos en niñas y niños con algún tipo de cáncer, quienes son atendidos en sus lugares de origen sin tener que trasladarse a lugares lejanos para recibir atención (Ariel Silva)

A través de la red de Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (OncoCREAN), el IMSS ha transformado la atención médica para pacientes oncológicos en el país.

Gracia a la descentralización de los servicios especializados y acercarlos a cada rincón del país, los menores y sus padres ya no tienen que recorrer grandes distancias para recibir atención médica.

Así, el instituto ha logrado que dicha estrategia, “ha sido un regalo de vida para todos nuestros niños con cáncer”, enfatizó el doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El galeno resaltó que en la actualidad se atienden a 7,200 pacientes pediátricos oncológicos en los 36 Centros de Referencia Estatales distribuidos en el país, logrando así, diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, y se ha logrado que “cada niño con cáncer reciba el tratamiento como si fuera un traje a la medida. No por patología, sino por la persona, por el niño”.

“Nuestros niños pueden ser atendidos en cada uno de sus estados, sin tener que viajar tantas horas y desplazarse, lo que anteriormente conllevaba un abandono muy importante”.

Asimismo, señaló que cada año, en el IMSS SE detecta entre 1,200 y 1,300 nuevos casos de cáncer infantil, siendo las leucemias el tipo más común, seguidas por tumores cerebrales y de hueso, que en conjunto representan el 90% de los casos.

Al respecto, subrayó que a través de la estrategia OncoCREAN, ahora, el 90% de los diagnósticos se hicieron en menos de siete días, y más del 90% de los tratamientos iniciaron antes de los tres días posteriores al diagnóstico, lo que ha sido clave para mejorar los resultados clínicos.

Lo anterior, ha dejado como resultado una importante disminución en la tasa de abandono del tratamiento a –2%, mientras en otras instituciones la cifra alcanza hasta el 40%.

Además, la tasa de sobrevida se elevó a más del 84%, gracias a la atención oportuna, el manejo eficaz de complicaciones y el uso de terapias de última generación.

El oncólogo pediatra del IMSS refirió que los Centros de Referencia Estatal también implementaron la estrategia conocida como la “Hora Dorada”, que garantiza que cualquier niño con una complicación infecciosa reciba tratamiento antimicrobiano en menos de 60 minutos.

Agregó que el instituto también desarrolló el modelo AYA (Adolescentes y Adultos Jóvenes), para pacientes de 18 y 21 años, y asegurarles continuidad del tratamiento y evitar su traslado a hospitales de adultos, para mantener un entorno especializado y empático.

A través de esta estrategia de atención se ha logrado: la accesibilidad universal, homologación de tratamientos con estándares internacionales, capacitación integral del personal para el manejo de complicaciones, uso de nuevas moléculas y terapias dirigidas, y acompañamiento emocional a pacientes y familias.

El doctor Enrique López recordó que el Instituto organizará la Primera Reunión Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, los días 24 al 26 próximos, en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), con la participación de representantes de Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

El objetivo es compartir experiencias y fortalecer estrategias regionales para mejorar la atención oncológica infantil en América Latina, “queremos rebotar ideas porque todos los países de América Latina con México teníamos esa misma problemática”.

El doctor Enrique López señaló que quedan áreas de oportunidad en el IMSS, empero, resaltó, “el gran reto es no ceder, es no pensar que ya logramos todo. Cuando platicamos y decimos que tenemos una sobrevida de 84% yo veo como que todavía nos falta un 16% de niños por curar... El gran reto es no olvidar ese 16% y dar todo lo que sea de nuestra parte para lograr curar a todos”.