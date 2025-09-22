Presenta Secretaría de Salud, Registro Nacional de Cáncer-Módulo Pediátrico 

Anuncian Registro Nacional de Cáncer El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich presentó el primer Registro Nacional de Cáncer -módulo pediátrico-, que permitirá conocer factores de riesgo, así como mejorar el diagnóstico y tratamiento en niñas y niños con este tipo de enfermedad en todo el país

La Secretaría de Salud de México presentó el Registro Nacional de Cáncer-Módulo de Pediatría, herramienta que permitirá mejorar la detección, tratamiento y seguimiento de niñas, niños y adolescentes con cáncer en el país.

El secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó la relevancia de esta herramienta como un paso fundamental para fortalecer la atención médica en el país, la cual “permitirá tener estadísticas claras sobre el comportamiento del cáncer en México, identificar factores de riesgo y diversificar el manejo clínico según las etapas de la enfermedad.”

Asimismo, se busca, se convierta en una herramienta útil para mejorar la calidad, eficiencia y seguridad en la atención del cáncer”, lo cual, sostuvo, refleja el compromiso del sector salud por transformar los datos en acciones concretas en beneficio de los pacientes.

Durante la presentación del citado registro, en cuya elaboración se contará con la colaboración de todas las instituciones del sector salud y organizaciones de la sociedad civil, el funcionario federal advirtió que ante desafíos como “el envejecimiento de la población y el diagnóstico tardío en niños” hacen indispensable contar con información precisa para avanzar en tratamientos y aumentar el tiempo de vida, especialmente entre los grupos más vulnerables.

El secretario Kershenobich, reconoció el esfuerzo conjunto que hizo posible el arranque del Registro Nacional de Cáncer, y aprovechó la oportunidad para agradecer la participación de todas las instituciones del sector salud y de la sociedad civil para iniciar con el módulo de pediatría, y posteriormente incorporar el módulo para la población adulta.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, expresó que el registro debe convertirse en un faro de esperanza para las familias mexicanas y no sólo una base de datos, y refirió que los avances en la expansión de centros especializados del Instituto, ha permitido que más de 440 niños tratados en el IMSS han logrado vencer el cáncer sin tener que salir de sus estados de origen.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, mencionó que el cáncer es ya la tercera causa de muerte en México y el referido registro permitirá pasar de una planeación reactiva a una planeación predictiva, anticipando necesidades de atención y recursos.

En su fase inicial el registro se concentrará en la población pediátrica, abarcando entre tres mil hasta cinco mil casos estimados al año, antes de expandirse a la población adulta.

Para el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde señaló que esta herramienta permitirá contar con información confiable y diseñar políticas públicas basadas en evidencia, garantizando que ningún niño o niña quede desatendido.