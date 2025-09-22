Presidencia, obligada a abrir 15 oficios de adscripción de almirantes y vicealmirantes, ratifica Corte

CDMX — El pleno de la Corte resolvió que la Presidencia de la República está obligada a entregar 15 oficios firmados por quien secretario particular del Presidente durante 2021 relacionados con adscripciones de almirantes y vicealmirantes, así como capacitación y adiestramiento.

El proyecto de resolución del recurso de revisión presentado por la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que la dado que la información solicitada a la Secretaría de Marina ya es pública, se confirma la resolución del extinto INAI que obliga a la Presidencia de la República a entregar 15 oficios relacionados con adscripciones de almirantes y vicealmirantes, así como capacitación y adiestramiento.

Se determinó que la reserva de información por motivos de seguridad nacional debe evaluarse caso por caso.

“En este asunto no existe riesgo para la seguridad nacional”, aprobó el pleno en cuyo tema se vio impedida de participar María Estela Ríos por haber sido la representación jurídica del Ejecutivo de AMLO para reservar la información.

“La SCJN garantiza el acceso a la información pública como un derecho humano que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social”, afirmó.

El recurso de revisión en materia de seguridad nacional 4/2022 fue promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución de 8 de junio de 2022, dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.