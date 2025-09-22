Presunto asesino de alumno de CCH Sur presumió armas blancas en Facebook

Presunto agresor de CCH Sur

Lo que debía ser un lunes escolar típico en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, se convirtió en un escenario sacado de una película de terror cuando un estudiante de 16 años perdió la vida a manos de un encapuchado que portaba armas blancas.

El agresor identificado como Ashton “N”, de 19 años, atacó al estudiante de nombre Jesús y a un empleado del plantel de 65 años que resultó lesionado al intentar detenerlo luego de apuñalar al menor.

Este suceso ha generado controversia en redes sociales ya que usuarios encontraron una cuenta en Facebook que presuntamente pertenece a Ashton “N”, donde horas antes de perpetrar el ataque publicó mensajes y fotografías amenazantes.

Imagenes de armas blancas y prendas negras publicadas por el presunto atacante antes del crimen

En el perfil de “Lex Ashton” se publicaron imágenes de armas blancas y prendas negras para ocultar la identidad como capuchas, googles y guantes. Entre las armas exhibidas se observan dos cuchillos tipo karambit, una guadaña, con la que se presume perpetró el ataque, envases de gas pimienta, normalmente utilizado para defensa personal.

Los inquietantes mensajes de Ashton

En una de las prendas retratadas por el presunto atacante, se observa la palabra BLOODBATH -baño de sangre-, además de capturar su rostro en más de una ocasión junto a la imagen de una calavera.

El presunto atacante se retrató encapuchado y portando las armas blancas

El jóven sospechoso también colocó un mensaje que dejaría ver que el móvil del ataque estuvo inspirado en un “sentimiento de superioridad”.

Antes de comenter el crimen, el presunto atacante publico el mensaje: "La escoria como yo tiene la misión de cosechar la basura."

Hasta ahora el atacante se encuentra custodiado por la Secretaría de Seguridad Ciudana ya que después de sus actos intentó saltar de un edificio del CCH y resultó herido.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya realiza una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas.