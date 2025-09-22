Nacional

En su conferencia matutina, la presidenta expresó su rechazo a las agresiones civiles de Israel contra Palestina

“Que pare el Genocidio en Gaza”: Sheinbaum da su posicionamiento y reconoce el Estado palestino

Sheinbaum habla sobre el genocidio en Gaza. La presidenta dio su posicionamiento de reconocimiento al Estado palestino.
Este fin de semana, múltiples países en todo el mundo dieron un paso y reconocieron a Palestina como un estado. A este posicionamiento se sumó este lunes 22 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se expresó abiertamente en contra del genocidio en Gaza por primera vez y aseguró que el gobierno mexicano reconoce el Estado Palestino.

“Todo nuestro posicionamiento de acuerdo la comunidad internacional es que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición y el reconocimiento de los dos estados: el palestino y el de Israel.

No puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento. Esa es la posición del Canciller (Juan Ramón de la Fuente) y la que tenemos nosotros. Es importante que se conozca, señaló la mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Por primera vez se reconoce a una embajadora”

También, destacó el reconocimiento inédito que ha dado su gobierno a una embajadora de Palestina. “Es importante aclarar que reconocemos a una embajadora de Palestina con todos los derechos es en nuestro gobierno. La primera vez que una presidenta entrega o recibe las cartas-credenciales del Estado Palestino y se reconoce como embajadora es con nuestro gobierno. Antes se reconocías representantes diplomáticos. “, concluyó

