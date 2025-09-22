Refineria Olmeca Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Olmeca obtiene tercer lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025 (Archivo)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Olmeca, en el estado de Tabasco, ha sido galardonada con el tercer lugar del Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos IPMA 2025 (International Project Management Association), en la categoría de megaproyectos, celebrado en Berlín, Alemania.

La petrolera resaltó que dicho reconocimiento posiciona a la Refinería Olmeca como uno de los proyectos de gran escala más sobresalientes a nivel global, por su planeación, ejecución y eficiencia operativa, lo cual reafirma el compromiso de nuestro país con la innovación y el desarrollo en el sector energético.

Este logro es resultado del esfuerzo y dedicación de directivos, trabajadoras y trabajadores que participaron en su construcción y puesta en marcha de este proyecto, que representa un pilar fundamental en la soberanía energética de México.

La empresa petrolera enfatizó que la Refinería Olmeca es la única refinería del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que está diseñada para procesar 100% de petróleo crudo Maya (+/- 22° API).

Está integrada por 17 plantas de proceso con tecnología de última generación, lo cual permite la elaboración de productos petrolíferos con altos estándares de calidad, como: gasolina pemex magna, gasolina pemex premium, diésel ultra bajo azufre (DUBA), diésel ecológico (DECO), coque, azufre, gas lp y propileno.

Asimismo, se subrayó que la Refinería Olmeca es la única en México que produce Diésel Ecológico, que es utilizado para abastecer a la península de Yucatán y al tren Maya.