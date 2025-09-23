CLIDDA celebra 50 años de brindar atención preventiva

CLIDDA celebrá 50 años

CLIDDA (Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado), es una unidad médica que tiene como objetivo el diagnóstico oportuno, a través de procesos especializados y automatizados y de laboratorio para mujeres y hombres que laboran en la Administración Pública Federal.

Las y los trabajadores en activo que quieran agendar una cita, lo pueden hacer mediante su representación sindical, en el área de personal o recursos humanos de su dependencia y mediante el correo electrónico: cliddasur.estudios@issste.gob.mx.

Los exámenes de laboratorio que se realizan son: biometría hemática, química sanguínea con perfil de lípidos, general de orina, citología cervicouterina, inmunología (Hepatitis B y C, antígeno prostático específico, VIH).

“A todos les toca electrocardiograma, tonometría, audiometría, toma de signos vitales, todo lo que es somatometría. A las mujeres, sí cumplen con criterios, se les toma también mastografía, citología vaginal. Y en su caso, si la paciente lo llegase a requerir, un ultrasonido de mama, incluyendo la biopsia. Y en hombres se agrega antígeno prostático”, explicó Narayana Méndez Espinosa, directora de la CLIDDA.

En 2024 la unidad médica recibió el “Reconocimiento Rosa” por el mayor número de mastografías realizadas a nivel nacional. Entre las acciones para mejorar el servicio que ofrece la CLIDDA, se encuentra la estrategia de Trato Digno.

Para celebrar sus cinco décadas, la CLIDDA tendrá del 22 al 24 de septiembre, de las 09:00 a 13:30 horas, jornadas médicas de epidemiología, infectología, urología, cardiología, patología, hematología y ginecología, así como un ciclo de conferencias en el Auditorio “Doctor Fernando Prieto López” del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos” con la participación de expositores del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, del Hospital General (HG) “Tláhuac” y del HR “Lic. Adolfo López Mateos”.