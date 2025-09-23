Del asesino de John Lennon a Weinstein: esta es la prisión de Rikers, donde amenazaron mandar a Salinas Pliego

Especial

Debido a una supuesta deuda con AT&T, Ricardo Salinas Pliego estuvo al borde de pisar el complejo penitenciario más grande Nueva York que además ha sido calificado como un infierno por los reclusos que han estado custodiados ahí.

Según información de Bloomberg, el empresario mexicano habría sido detenido en la cárcel de Rikers de no haber pagado una fianza de 25 millones de dólares ordenada por la jueza Andrea Masley.

¿Cómo es la prisión de Rikers?

Esta prisión, ubicada en cerca del barrio de Queens, al que lo conecta un puente de acceso, no es un centro de máxima seguridad, sino que es el primer sitio a donde van quienes aún no reciben una condena, quienes cumplen prisión preventiva o corta.

En este centro de detención han estado recluidos Harvey Weinstein, el asesino de John Lennon, el rapero Tupac Shakur, el exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn, entre otras personalidades reconocidas.

El principal problema de la prisión es que cuenta con una gran cantidad de reclusos en un complejo de instalaciones viejas y sin el personal penitenciario necesario.

Ahí permanecen tras las rejas cerca de 10 mil personas que carecen de servicios básicos, viven humillaciones, tratos brutales y condiciones inhumanas, acusan familiares de reclusos, abogados especialistas y asociaciones de derechos humanos.

Según un informe sobre la población de la prisión, el 54,6 por ciento de los detenidos son negros, el 33,7 por ciento son latinos y 7,2 por ciento blancos.

Debido a estas condiciones, autoridades estatales han pactado el cierre del complejo con el fin de construir otros cuatro espacios de reclusión en mejores condiciones, sin embargo, este plan ha sido atrasado cada vez más.