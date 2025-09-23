En Cuernavaca el IMSS Bienestar tuvo una Jornada Quirúrgica de Cataratas exitosa

Jornada Quirúrgica de Cataratas exitosa

En Morelos como parte de la estrategia Ver por México, el IMSS Bienestar llevó a cabo la primera Jornada Quirúrgica de Cataratas en el Hospital General “José G. Parres” en Cuernavaca, en la que 15 pacientes recuperaron su visión totalmente, lo que les brindó la reintegración plena a sus actividades cotidianas.

El procedimiento incluyó el registro de los pacientes, la valoración; en la que el personal médico de acuerdo con los resultados, determinó quiénes eran aptos para la cirugía, dependiendo del estado general de su salud, la evolución de la enfermedad, la presencia de otros padecimientos oftalmológicos o crónicos, así como de la viabilidad quirúrgica para garantizar resultados seguros y efectivos.

Una vez seleccionados los pacientes, el siguiente paso fue cirugía y después el seguimiento oftalmológico.

La extracción de las cataratas, durante la Jornada, se llevó a cabo por médicos especialistas en oftalmología, retinología y un equipo médico de apoyo, quienes realizaron procedimientos de alta especialidad para colocar lentes intraoculares.

Estas intervenciones son completamente seguras y permiten a los pacientes recuperar la visión de manera inmediata, sustituyendo el cristalino opaco por un lente artificial que mejora drásticamente la capacidad visual, evitando así la progresión de la ceguera.

Las y los pacientes reciben consultas de seguimiento y control después de la cirugía. Para la primera intervención, deben de pasar 24 horas después de la intervención y la siguiente se programa un mes más tarde con el objetivo de supervisar su evolución y garantizar su recuperación adecuada.