Entrega Alito a DEA y FBI información de Adán Augusto sobre presuntos vínculos con Crimen Organizado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno arremetió contra Noroña y Morena

La dirigencia nacional del PRI entregó a la DEA y el FBI, agencias de Estados Unidos encargadas de investigar y procesar el tráfico de drogas y grupos criminales, información sobre el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández y otros morenistas, a los que vinculó en una red criminal a que denominó el Cartel de Macuspana, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se investigue al narcosenador, de Morena, Adán Augusto López, que ya está denunciado ante a FGR, ya le presentamos información a la DEA y el FBI, que tiene datos, información y señalamientos, son varias fichas con información…”, informó el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Moreno también presentó una serie de documentos y dictámenes del Senado donde exhibe que fueron los entonces secretarios de Gobernación Adán Augusto López y Luisa María Alcalde, los que por órdenes de López Obrador promovieron los ascensos de Manuel y Fernando Roberto Farías Laguna, sobrinos del entonces titular de la Marina, Rafael Ojeda.

Manuel Roberto Farías Laguna, fue ascendido a vicealmirante, mientras que su hermano, Fernando, a contralmirante, para lo cual mostró los respectivos oficios que mandó Luisa María Alcalde al Senado el 10 de noviembre del 2023.

“Quien pidió los ascensos para que los sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, tuvieran poder dentro de la institución fue López Obrador, a través de los entonces secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y Luis María Alcalde”, acusó el priísta.

“¡¿No que no sabían nada?, claro que estaban enterados, si ellos fueron los que promovieron sus ascensos…!, son unos cínicos, corruptos y narcopolíticos”, fustigó.

Acompañado de su bancada en el Senado, Moreno anunció que triplicará sus giras al extranjero para denunciar y entregar información sobre las presuntas redes de corrupción y vinculación de gobernantes y políticos de alto nivel de Morena con el crimen organizado y los carteles de la droga.

“Vamos afuera porque aquí (en México) no hay justicia y porque además es un tema trasnacional, son delitos internacionales…”, acusó.

Moreno exhibió un cartel con las fotografías de varios morenistas desde López Obrador, sus tres hijos mayores, José Ramón, Andrés y “Boby”, así como Adán Augusto López, Hernán Bermúdez, el ex titular de Marina, Rafael Ojeda, sus dos sobrinos así como e actual secretario de Educación, Mario Delgado todos ellos con ramificaciones y cargos en el supuesto Cartel de Macuspana.