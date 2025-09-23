IMSS Bienestar impulsa “Nuevas Rutas de la Salud” para garantizar medicamentos en todo el país

Alejandro Svarchs Pérez, titular del IMSS Bienestar, presentó el programa Nuevas Rutas de la Salud, una estrategia territorial diseñada para asegurar el abasto oportuno de medicamentos en las unidades médicas de los 23 estados que se han adherido al sistema.

Director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez

Este plan logístico contempla una amplia red de transporte que incluye camiones, avionetas, lanchas y motocicletas, con el objetivo de distribuir paquetes de medicamentos que abastecen a cada centro de salud durante 30 días. Según Svarchs, se trata de un ejercicio de distribución adecuado, racional, uniforme y científico, basado en las normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada kit está integrado por 147 fármacos esenciales, seleccionados para responder a las necesidades prioritarias de atención médica. De esta manera, el IMSS Bienestar busca garantizar que en los centros de salud nunca falten los insumos indispensables para la atención de la población.

El pasado 22 de septiembre dio inicio la segunda etapa de entrega, con la meta de abastecer a 8 mil 342 centros de salud en el país. Para ello, se están distribuyendo 9 mil 632 kits de medicamentos a través de mil 132 rutas, reforzando así el compromiso de acercar la atención médica a cada rincón del territorio nacional.