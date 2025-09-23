IMSS ofrece aseguramiento a connacionales a través del régimen de Trabajadores Independientes

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó sobre los avances en el programa de aseguramiento para connacionales en el extranjero. Desde el año 2021, se han incorporado 15 mil 375 personas bajo el régimen de Trabajadores Independientes, lo que ha permitido a miles de migrantes acceder nuevamente a la protección social del instituto.

Zoe Robledo (X)

Del total de asegurados, 62% son hombres y 38% mujeres, con una edad promedio de 57 años y un salario base de 389 pesos diarios. Muchos de ellos ya contaban con registro previo en el IMSS, por lo que lograron recuperar sus semanas cotizadas y fortalecer su seguridad social.

El trámite puede realizarse en línea a través del portal www.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes, lo que facilita el acceso al programa desde cualquier lugar del mundo.

Quienes se afilian obtienen los cinco seguros que ofrece el IMSS: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, así como guarderías y prestaciones sociales. Además, los connacionales tienen acceso a orientación médica telefónica en el 800 222 2668, disponible los 365 días del año, de 8:00 a 20:00 horas.

En otro tema, Robledo informó que tras la explosión ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre, el IMSS brindó atención médica a 28 personas afectadas por el siniestro.