ISSSTE anuncia nuevas obras y plan de cirugías robóticas con tecnología “Da Vinci”

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó sobre las obras y proyectos que la institución impulsa para fortalecer su capacidad de atención médica.

Gobierno de Tecámac dona dos clínicas al ISSSTE El director general del ISSSTE, Martí Batres agradeció al gobierno muncipial de Tecámac, estado de México, la donación de dos clínicas de atención a la salud que ahora contarán con quirófano, en beneficio de la derechohabiencia del instituto

Entre las acciones destacadas, señaló la construcción de tres obras en Coahuila y tres en Oaxaca, con las que se busca ampliar la cobertura hospitalaria y mejorar los servicios en dichas entidades.

Asimismo, anunció el arranque de un plan de cirugía robótica que comenzará el 24 de septiembre, el cual incorporará la tecnología del robot “Da Vinci” en procedimientos oncológicos. Este programa estará disponible en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, así como en los Hospitales Regionales de Torreón, Saltillo, León, 1º de Octubre y Adolfo López Mateos.

Batres destacó que esta innovación permitirá realizar incisiones más precisas, con menor sangrado y una recuperación más rápida para los pacientes, consolidando al ISSSTE como pionero en la incorporación de esta tecnología en el sector público.

El funcionario también reconoció que persisten retrasos por parte de proveedores morosos, lo que ha complicado algunos procesos dentro de la institución.

Por otra parte, informó que el ISSSTE brindó atención a 32 personas afectadas por las explosiones de una pipa de gas LP en Iztapalapa, subrayando la capacidad de respuesta del organismo ante emergencias.