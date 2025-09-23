La muerte de los músicos no afectara la relación entre México y Colombia: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y su compañero Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Crown, no afectará las relaciones diplomáticas entre México y Colombia, pese a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien vinculó el caso con la “guerra contra las drogas”.
“No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo. Y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, detacó.
Músicos colombianos desaparecidos
B King, de 31 años, y Herrera Lemos, de 35, habían ofrecido una presentación el fin de semana previo a su desaparición.
Los artistas habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, presuntamente tras acudir a un gimnasio en la zona de Polanco, en la Ciudad de México; finalmente los cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 kilómetros del último lugar donde se tuvo contacto con ellos.
Reacción en Colombia
El presidente Gustavo Petro condenó el asesinato a través de la red social X:
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.
El mandatario colombiano había solicitado previamente apoyo a Sheinbaum para localizar a los músicos y, tras confirmarse su muerte, exigió que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
Investigación en curso
Aunque algunos medios locales reportaron que los cuerpos presentaban huellas de tortura y un mensaje intimidatorio, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades mexicanas.
El Gobierno de México aseguró que habrá una investigación exhaustiva en coordinación con la Cancillería y el gabinete de seguridad, además de mantener comunicación con el Gobierno colombiano.