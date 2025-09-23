México ratifica el acuerdo de “Tratado de Alta Mar”: apuesta histórica por la protección de los océanos

Canciller, Juan Ramón de la Fuente y Elinor Hammarskjöld, secretaria general Adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de Naciones Unidas

En el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), conocido también como “Tratado de Alta Mar”.

La entrega se realizó ante Elinor Hammarskjöld, secretaria general Adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de Naciones Unidas. Con esta acción, México se suma formalmente a este histórico tratado multilateral, que entrará en vigor en enero de 2026.

El acuerdo, considerado uno de los mayores avances recientes en materia de Derecho del Mar, busca garantizar la protección y el uso sostenible de la biodiversidad en aguas internacionales. Según el canciller, este tratado fortalece el régimen jurídico existente y representa un avance significativo hacia la protección y gobernanza global de los océanos.

Beneficios del “Tratado de Alta Mar”

Además, el Acuerdo BBNJ contempla mecanismos de cooperación científica, transferencia de tecnología y creación de áreas marinas protegidas en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales. Estas medidas permitirán resguardar ecosistemas y especies en riesgo por la sobreexplotación y el cambio climático.

En un comunicado, la Cancillería subrayó que “la ratificación de México del Acuerdo BBNJ confirma la vocación de nuestro país por el multilateralismo y el derecho como la mejor vía para enfrentar los desafíos globales”.