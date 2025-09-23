Pablo Lemus confía en cabildeo para “bolsa presupuestal” por carreteras de Jalisco

CDMX — El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que se reunirá con la diputada morenista Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el objetivo de gestionar mayores recursos para infraestructura en la entidad.

De visita en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el mandatario estatal dijo que espera que con el apoyo de la diputada Gómez Pozos, originaria de Jalisco, se logre ampliar la bolsa presupuestal destinada al estado.

Aseguró que la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, “es una diputada comprometida con Jalisco”.

En el marco del homenaje “Grandes Maestros de Jalisco” que se inauguró en San Lázaro este martes, Lemus Navarro destacó la coordinación de su administración con el gobierno federal, la cual calificó com “muy buena”, y adelantó que el domingo próximo recibirán a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Jalisco.

“He tenido más de 15 reuniones con la presidenta, tenemos una muy buena coordinación, una relación respetuosa de trabajo y siempre orientada al resultado”, resaltó.

El gobernador aseguró que el estado atraviesa por un momento de crecimiento en distintos ámbitos como la economía, la innovación, el arte, la tecnología y el deporte.

En materia de seguridad, señaló que Jalisco ha logrado avances importantes, con una reducción del 38 por ciento en homicidios dolosos, así como una baja del 56 por ciento en incidencia delictiva general y disminuciones en el robo de transporte de carga, cifras reconocidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Entonces en Jalisco todo bien, mejorando y somos el ejemplo de la nación”.

Pablo Lemus Navarro mencionó que se reunió también con el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como con el Grupo Parlamentario de MC, para seguir haciendo todo el cabildeo a fin de que haya mayor presupuesto en el estado que gobierna.