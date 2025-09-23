Pensión del Bienestar: todas estas personas recibirán doble pago de 6 mil 200 pesos en septiembre de 2025

Banco Bienestar (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La Secretaría de Bienestar aclaró que en septiembre de 2025 algunos beneficiarios recibirán lo equivalente a dos apoyos económicos, aunque no se trata de un “doble pago” de la misma pensión, sino de la combinación de distintos programas sociales o incluso de pensiones contributivas como IMSS e ISSSTE.

Calendario de pagos septiembre 2025

Los depósitos se realizan de forma directa a la Tarjeta del Bienestar, del 1 al 25 de septiembre, siguiendo el orden alfabético del primer apellido:

19 y 22 de septiembre → letra R.

23 de septiembre → letra S.

24 de septiembre → letras T, U, V.

25 de septiembre → letras W, X, Y, Z.

Ejemplos de doble apoyo en septiembre 2025

Adulto mayor con pensión, recibe 6,200 pesos bimestrales de Bienestar y, además, su depósito mensual del IMSS o ISSSTE (monto variable).

Persona con discapacidad y adulto mayor, puede recibir dos depósitos de 6,200 pesos cada uno, uno por la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad y otro por la de Adultos Mayores. En total suman 12,400, pero como dos programas diferentes, no como un pago único.

Hogares con varios beneficiarios, por ejemplo, una abuelita con Pensión Adultos Mayores y su hija con el apoyo de Madres Trabajadoras, lo que representa ingresos adicionales en el mismo hogar.

Montos oficiales de septiembre-octubre 2025

Adultos Mayores: 6,200 pesos bimestrales.

Personas con Discapacidad Permanente: 3,200 pesos bimestrales.

Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,000 pesos bimestrales.

Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.

La regla general es que se pueden recibir más de un apoyo, siempre que no se trate del mismo programa. Por ejemplo:

Adultos Mayores + Personas con Discapacidad, si cumplen los requisitos.

Adultos Mayores + Programa Madres Trabajadoras, en hogares donde se cuidan niñas o niños pequeños.

Adultos Mayores + Beca Benito Juárez, cuando hay estudiantes en la familia.

Adultos Mayores + pensión IMSS o ISSSTE, ya que estas últimas son derechos laborales y no apoyos sociales.

Lo que no existe en septiembre de 2025 es un “doble pago” de la misma pensión (es decir, 12,400 pesos solo por Adulto Mayor). Lo que sí ocurre es que algunas personas, al combinar dos programas o recibir además una pensión contributiva, logran en la práctica dos depósitos distintos en el mismo mes.

La dependencia federal también precisó que quienes se registraron en agosto de 2025 en los programas de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar aún no recibirán pago, ya que la entrega de tarjetas bancarias sigue en proceso