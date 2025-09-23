Salinas Pliego: amenazaron con arrestarlo en EU; pagó fianza de 25 mdd para evitarlo, según Bloomberg

Ricardo Salinas Pliego El empresario mexicano tendrá una deuda de 20 millones de dólares tras perder una demanda contra AT&T

El empresario Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado en Estados Unidos, tras un litigio por una supuesta deuda con la compañía de telecomunicaciones AT&T, reveló Bloomberg.

De no haber pagado la deuda, el dueño de TV Azteca habría sido detenido en la cárcel de Rikers, en Nueva York, que no sólo se trata de la prisión más famosa y antigua del estado, sino que ha custodiado a presos como Harvey Weinstein y Mark David Chapman, asesino de John Lennon.

Según Bloomberg, durante una audiencia en junio, la jueza Andrea Masley advirtió a Salinas Pliego sobre su posible encarcelación: “La cárcel en Rikers no es precisamente un lugar agradable”.

¿Por qué querían arrestar a Salinas Pliego en Estados Unidos?

De acuerdo al citado medio estadounidense, Salinas Pliego, que tiene una fortuna estimada en 7 mil 500 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index, fue demandado en 2020 por AT&T, que en 2014 adquirió una firma de telecomunicaciones del dueño de TV Azteca en México, que tenía impuestos pendientes de pagar previos a la adquisición.

Las compañías del magnate mexicano disputaron la reclamación, pero perdieron el juicio y fueron declaradas en desacato. Ante la falta de pago, la jueza de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Andrea Masley, resolvió que el propio Salinas también incurrió en desacato y le ordenó cubrir 20 millones de dólares a AT&T en un plazo de dos semanas o enfrentar prisión hasta cumplir con el fallo.

Según Bloomberg, la orden judicial, que no se había hecho pública, también incluyó a Francisco Borrego, uno de los principales operadores de Salinas y actual asesor jurídico de sus empresas.

El empresario y sus compañías presentaron de manera conjunta una fianza de 25 millones de dólares antes de que venciera el plazo de dos semanas fijado por la jueza. Al mismo tiempo, interpusieron una apelación contra la resolución. Un representante de Grupo Salinas declinó responder a la solicitud de comentarios de Bloomberg.