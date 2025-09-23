Tabasco retiene los bienes de Hernán Bermúdez hasta 2030

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal (Secretarías de Estado)

El gobierno de Tabasco determinó que las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, permanecerán reservadas hasta agosto de 2030.

La decisión fue tomada por el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción, el cual argumentó que dar a conocer estos datos podría entorpecer las investigaciones judiciales que enfrenta Bermúdez, además de poner en riesgo su integridad física y la seguridad pública.

Riesgo de mal uso de la información

En su resolución, el Comité explicó que la difusión de los bienes del exfuncionario estaría sujeta a un “posible mal manejo de datos”, lo que comprometería las actividades que la institución de seguridad implementa.

“Reservar la información solicitada supera el interés público, hasta en tanto no queden totalmente resueltos los procedimientos y ejecutoriadas las resoluciones emitidas según sea el caso”, estableció el organismo en el acuerdo aprobado por unanimidad.

Sustento legal del caso

El expediente señala que la reserva se apoya en el artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, el cual considera confidencial cualquier dato que pueda obstruir la prevención o persecución de delitos, alterar procesos de investigación o afectar el debido proceso; cabe destacar que esta resolución surgió como respuesta a una solicitud de información por Universal Online.

El documento también menciona que revelar la información patrimonial de Bermúdez podría implicar un perjuicio real no solo para él, sino para las autoridades que llevan los casos en su contra, lo que representaría un obstáculo para la justicia.