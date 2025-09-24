AMLO sistematizó y aceitó la estructura criminal basada en corrupción e impunidad: Xóchitl

Xóchitl Gálvez La ex candidata presidencial publicó un video acusando a López Obrador de cubrir la red criminal de huachicol fiscal desde Palacio Nacional. (Graciela López Herrera)

La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que los gobiernos de la 4T fundaron un nuevo régimen, basado en la corrupción y la impunidad bajo la protección de Palacio Nacional.

“Que no nos vengan con el cuento de que ellos son diferentes, porque hay ejemplos de sobra de cómo crearon un sistema en el que se cometían ilícitos, bajo la total protección de Palacio Nacional”, fustigó.

El gobierno de López Obrador es responsable de la estructura criminal dentro del Estado mexicano.



El gobierno de Sheinbaum es responsable de no sancionar esos delitos.#HablemosConLaVerdad pic.twitter.com/6UdRCRToUw — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 24, 2025

Sostuvo que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador sistematizó y aceitó la estructura criminal en el corazón del Estado mexicano y el actual gobierno se ha convertido en la administración de la impunidad.

La ex senadora mencionó tres ejemplos de presuntos casos de corrupción donde están involucrados personajes muy cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador entre ellos el del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López con lo del huachicol fiscal y el grupo criminal la Barredora.

Asimismo el secretario de Marina de la administración anterior, José Rafael Ojeda, y los hijos del expresidente López Obrador, “ya que estos han mostrado una vida llena de lujos que no corresponden a los ingresos que reportan” aunque existen audios de llamadas de familiares y amigos cercanos a los hermanos que indican tráfico de influencias.

“Todos ellos comparten algo en común: son del partido oficialista y son protegidos y defendidos desde Palacio Nacional en las conferencias mañaneras (que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum)”, sostuvo

En su mensaje semanal en las redes sociales, Gálvez Ruiz reconoció que en algunos casos se ha actuado, pero en otros, la presidenta Sheinbaum en lugar de investigar, minimiza las acusaciones bajo el argumento de que todo es una campaña de desprestigio en contra de su movimiento.

“(Sheinbaum) Prefiere hacerse de la vista gorda en lugar de asumir la responsabilidad de sancionar estos delitos”, aseguró.

En ese sentido, Gálvez anunció que seguirá levantando la voz para que estos delitos y casos de corrupción no queden impunes, como pretenden hacerlo en la Cuarta Transformación.

Por otra parte, aseguró que los bloqueos, quema de vehículos y el asesinato de dos personas en Tabasco, que se registraron mientras la presidenta Sheinbaum realizaba una visita, son muestra de cómo su antecesor dejó el país antes de retirarse.

“Y eso que se trata de su querida tierra natal”, ironizó