Capturan al “Silencio”, importante operador del CJNG

Detenido Genaro Ramírez Hernández, alias “El Silencio” o “El Manotas". (SSPC)

Fue detenido Genaro Ramírez Hernández, alias “El Silencio” o “El Manotas”, segundo en importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo Guanajuato-Michoacán.

“El Silencio” fue detenido en Uriangato, Guanajuato, y coordina las extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios.

El criminal mantiene pugnas con “Los Caballeros Templarios” y “Grupo X”, en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro, Michoacán.

También se le vincula con homicidios, robo en cajeros automáticos y la privación de la libertad de 2 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado cuatro de septiembre, además cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.