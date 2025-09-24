Doblan a Adán Augusto; habrá audiencias públicas para reforma de amparo pero va “fast track”

Adán Agusto López, secretario de Gobernación Adán Agusto López, secretario de Gobernación (Cuartoscuro)

De último momento y luego de una serie de jaloneos y cabildeos, los presidentes de las comisiones unidas encargadas de dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, lograron abrir audiencias públicas para escuchar durante dos días a expertos y académicos sobre este tema.

El coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López manifestó su disposición a escucharlos y reconoció que todas las iniciativas son perfectibles, pero prácticamente descartó la posibilidad de modificar ese proyecto enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde mi punto de vista, creo que no requiere ninguna modificación de fondo ni de forma, pero hay que escuchar las opiniones y hay que esperar la decisión de quienes integran las comisiones”, aseveró

El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, insistió en que la iniciativa habrá de aprobarse en la Cámara Alta sí o sí la próxima semana, para lo cual insistió e que el martes se dictamina en comisiones luego de estas “audiencias” y se espera que el miércoles se apruebe en el pleno del Senado.

“ La intención es que entre lunes y martes se realicen estas audiencias y el martes, las comisiones estarían en posibilidades de dictaminar para que pudiésemos miércoles o jueves de la semana próxima aprobar en el pleno”, estableció

Las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron su disposición a acudir a estas audiencias que se realizarán el lunes 29 y martes 30 de septiembre en las instalaciones del Senado de la República donde se espera acudan especialistas, juristas y académicos entre otros, informó Adán Augusto.

“Va a salir un acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y de Hacienda y van a convocar para el próximo lunes y martes a audiencias públicas para escuchar a los interesados, a los representantes de la sociedad civil respecto de la iniciativa que recibimos de la Ley de Amparo”, detalló

El legislador tabasqueño recalcó que no se trata de un parlamento abierto, ni conversatorios como pretendían en un principio los presidentes de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y de Hacienda sino que será un “formato distinto” estas audiencias.

López Hernández, negó que la iniciativa limite el derecho ciudadano al amparo y pese a que no descartó que se le realicen cambios al dictamen, desde su punto de vista la reforma debe ser aprobada en sus términos.