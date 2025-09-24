El mexicano que será dueño del 25% de Banamex ¿quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo (Ilse Huesca)

Este miércoles Citigroup dio a conocer que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirirá el 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex. Las transacción está sujeta a condiciones y a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas pero se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026.

La participación de Chico Pardo en el futuro de Banamex es vista como una señal de confianza para su desarrollo en México, pero ¿quién es Fernando Chico Pardo?.

El empresario nacido en 1950 estudió la licenciatura en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración de Empresas en Kellogg School of Management. Arrancó su carrera profesional trabajando en Wall Street.

Su camino como empresario comenzó cuando fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio fundador y director general hasta 1992, año en el que la empresa se fusionó con Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim. En 1997 fundó la firma de capital privado Promecap, que administró activos por 5 mil millones de dólares.

A partir de 2003 decidió apostar por el sector de la operación de aeropuertos, donde vio un gran potencial de crecimiento, así que adquirió un porcentaje de participación de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que opera nueve aeropuertos en el sureste de México, incluido Cancún, seis en Colombia y uno en Estados Unido, donde actualmente es el presidente del consejo de administración.

Tiene participación como fundador y accionista en dos plataformas hoteleras que administran habitaciones de lujo y ultra lujo en alianza con marcas como Four Seasons, One and Only, Rosewood, Hyatt, entre otras.También es miembro de los consejos de administración de empresas mexicanas como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

En 2025 fue colocado en la posición número 8 de los empresarios más ricos de Méxicos elaborado por Forbes por su patrimonio estimado en 2,800 millones de dólares.