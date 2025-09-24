Grupo Salinas advierte con demandar la presidenta “por difamación y daño moral” contra Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas (Mireya Novo)

En un comunicado, Grupo Salinas, conglomerado de empresas mexicanas pertenecientes al empresario Ricardo Salinas Pliego, lanzó un comunicado donde se advierte que emprenderán demandas y acciones legales en contra de la presidenta por supuestas calumnias y difamaciones en contra de su fundador.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando cuando se trata de una funcionaria pública” sentencia el comunicado difundido, en el que se señala al gobierno de la mandataria nacional de realizar una embestida autoritaria y una persecución política en contra de Salinas Pliego, y que no se trata de una disputa fiscal como se ha mencionado.

Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno.



En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. por difamación y daño moral para… pic.twitter.com/NssZ9OFCqd — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 24, 2025

Se menciona, que durante las conferencias mañaneras del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fundador de Grupo Salinas y sus empresas han sido mencionados más de 200 veces utilizándolos como “distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante”.

Así, es como confirman sus intenciones de iniciar demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, con la intención de que cesen “el acoso y las calumnias”.