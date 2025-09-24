Huracán Narda categoría 2: lluvias torrenciales y oleaje elevado en el occidente de México

Huracán Narda

El huracán Narda, actualmente se denomina como de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 855 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 885 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de hasta 205 km/h y se desplaza hacia el oeste a 20 km/h.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos de Narda y la inestabilidad atmosférica generarán lluvias puntuales intensas en el occidente de Jalisco, así como lluvias muy fuertes en Michoacán y Colima. También se prevén rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Según el pronóstico, Narda se mantendrá como huracán categoría 2 en al menos los próximos 3 días, alejándose gradualmente de costas nacionales y bajando de intensidad para el 28 de septiembre y dejando remanentes los siguientes días, su circulación continuará reforzando las precipitaciones en el occidente mexicano.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones en las zonas afectadas por lluvias, viento y oleaje, así como atender las indicaciones de Protección Civil.

Huracán Gabrielle no representa riesgo para México

Por otro lado, el huracán Gabrielle, que llegó a categoría 2 en el Atlántico, se ubica a más de 4 mil kilómetros de Quintana Roo, por lo que no representa peligro para el territorio nacional.