IMSS Chiapas inicia cirugías y amplía servicios en Hospital de Especialidades “14 de Septiembre” 

IMSS Chiapas, realiza operacionaciones ambulatorias En un hecho histórico, el hospital general regional de especialidades del IMSS en Chiapas, comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas en beneficio de la población (FER CASTRO)

En el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13, “14 de Septiembre” del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas, lo cual se convierte en un hecho histórico, decisivo para fortalecer la capacidad hospitalaria y la atención médica de especialidad en la entidad.

El doctor Hermilo Domínguez Zárate, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Chiapas, destacó que el inicio de las cirugías en el HGRE No. 13 marca un antes y un después para la atención médica en la entidad. Señaló que atender a 17 pacientes en el primer día es un logro institucional posible gracias al esfuerzo de médicos, enfermeras, personal social, técnico y administrativo.

Lo anterior ocurrió con el arranque de una Jornada Quirúrgica, la cual se llevó a cabo los pasados viernes 19 y sábado 20 de septiembre. Durante el primer día, se practicaron 22 intervenciones de cirugía general a 17 pacientes. Entre ellas destacaron dos cirugías pediátricas: la reparación de una hernia inguinal en una menor de 4 años, originaria de Bochil, y la atención integral a un niño de 8 años, de Tonalá, con procedimientos urológicos y reconstructivos.

Además, se realizaron cirugías como extracción de catarata mediante facoemulsificación más colocación de lente intraocular, resecciones de lipomas, cierre de fístulas y electrofulguraciones.

En cuanto a la jornada del sábado, se llevaron a cabo 30 cirugías de cataratas que devolvieron la visión a pacientes adultos mayores de la región.

En total de intervenciones durante los dos días mencionados, fueron: 51 cirugías ambulatorias, 323 consultas especializadas, 219 terapias físicas y 99 acciones de promoción de la salud, que acercaron los servicios integrales a la población derechohabiente y fortalecieron la capacidad resolutiva del nuevo hospital.

Domínguez Zárate enfatizó que haber sido parte de este inicio histórico nos llena de orgullo y compromiso, porque significa poner al servicio de Chiapas una nueva etapa en la salud.

“La apertura de los quirófanos en este hospital representa la certeza de que hoy podemos brindar atención quirúrgica oportuna a quienes más lo necesitan”, manifestó.

En su oportunidad, la directora del HGRE No. 13, doctora Daniela Miranda López, quien encabezó las cirugías pediátricas, expresó que intervenir a los primeros pacientes infantiles en este hospital fue un momento de gran trascendencia y reflejó el profesionalismo de todo el equipo.

La señora Laura Elena, madre de la menor de Bochil, reconoció la atención recibida: “El hospital es maravilloso, grande y muy nuevo; me siento contenta con la cirugía de mi hija y agradecida por la atención que recibimos. Los doctores nos dijeron que la cirugía salió muy bien y fue muy rápida”.

El señor José Luis, abuelo del menor originario de Tonalá, señaló: “Mi nieto es lo más importante para mí; gracias al nuevo hospital no tuvimos que viajar lejos para que lo atendieran. Hoy nos levantamos temprano, venimos al hospital y entró a la cirugía, de otra forma hubiéramos tenido que viajar hasta Tapachula o a la Ciudad de México; ya lo operaron, se encuentra bien y eso nos da mucha tranquilidad”.