México soporta deuda con aplazamiento de pagos, reconoce Hacienda

CDMX — Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, reconoció que México ha podido soportar su deuda extendiendo vencimientos y reduciendo presiones de liquidez.

En un discurso, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no consumió sus 20 minutos frente al pleno camaral, el funcionario federal indicó que el endeudamiento del país se encuentra en niveles sanos y sostenibles, con una comparación muy favorable respecto de países de economías de desarrollo similar e incluso respecto de economías avanzadas manteniendo un nivel de endeudamiento muy congruente con los objetivos de largo plazo del país.

“Dentro de estas acciones el gobierno condujo un manejo responsable de los pasivos financieros bajo criterios de sostenibilidad extendiendo vencimientos y reduciendo presiones de liquidez”, dijo.

