Morelos contará con videovigilancia regional para proteger a la ciudadanía 

Videovigilancia en Morelos El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano señaló que hacia finales de año se contará con un sistema de videovigilancia desde Huitzilac hasta Puente de Ixtla

Hacia finales del presente año, Morelos contará con un sistema de videovigilancia regional enfocado a fortalecer la prevención y el combate a la delincuencia, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

En conferencia de prensa, adelantó además, que en breve se reunirá con su homólogo de Guerrero para reforzar acciones conjuntas de vigilancia entre ambas entidades.

El funcionario estatal puntualizó que dicho sistema de videovigilancia abarcará desde el municipio de Huitzilac, hasta Puente de Ixtla, es decir, puntualizó, los límites con los estado de México y el de Guerrero.

El titular de Seguridad Pública resalto que cinco municipios del sur de la entidad se sumarán a los arcos y postes carreteros con videocámaras, que ya operan en Cuernavaca y Cuautla, los cuales estarán enlazados al Registro Público Vehicular (REPUVE), con lo que se busca fortalecer la prevención del delito, detectar hechos delictivos en tiempo real y detener a generadores de violencia.

Urrutia Lozano resaltó que como parte de los operativos de seguridad y vigilancia implementados en el estado, se registraron recientemente detenciones de integrantes de grupos delictivos originarios de Guerrero, relacionados con robo con violencia a vehículos, asaltos a comercios –en especial tiendas de conveniencia–, extorsión y narcomenudeo.

En este sentido, se refirió en particular a la captura de un individuo que asaltaba tiendas Oxxo en Cuernavaca y Temixco, quien escondía un arma de fuego dentro de un oso de peluche. El detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, indicó que se mantienen abiertas investigaciones sobre generadores de violencia vinculados con grupos delictivos nacionales y con la asociación delictiva conocida como “Los Aparicio”, denunciados por extorsión en el municipio de Temoac. En este caso, dijo, se investiga la participación de una exfuncionaria municipal, lo que permitirá brindar tranquilidad a la población de la zona oriente.

En este contexto, Urrutia Lozano reiteró que las labores de prevención y vigilancia continuarán en toda la entidad para ofrecer seguridad a los morelenses y turistas, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar a través de los números 086 y 911, convencido de que la confianza ciudadana es clave para fortalecer la seguridad en Morelos.