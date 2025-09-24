PAN y MC sobre alianza electoral que vaticinó Sheinbaum; “quiere desviar la atención de sus escándalos”

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, revira a la presidenta Sheinbaum sobre su vaticinio de alianza electoral PAN--MC

Los coordinadores del PAN y MC en el Senado descartaron la posibilidad de una alianza electoral como planteó la presidenta Claudia Sheinbaum y reviraron que la mandataria trata de desviar la atención de los escándalos de corrupción que impactan a su gobierno como el huachicol fiscal, o los presuntos involucramientos de morenistas con el crimen organizado, entre otros.

No obstante, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, no ve con malos ojos la posibilidad de una alianza electoral de su partido con el PAN en algunos escenarios locales pues podría representar ventajas competitivas, pero reconoció que en otros resultaría inviable.

Sin embargo acotó que una alianza de su partido con el PAN, no es una decisión que le corresponda aunque se pronunció a favor de analizar caso por caso.

“ Yo creo que le podría dar altas ventajas competitivas en lo local, pero también en muchas localidades ha habido grandes desencuentros que no harían que esa alianza funcione. Lo más sensato es analizar caso por caso”, señaló.

Colosio subrayó que la relación política entre ambas fuerzas varía dependiendo de la región.

“La realidad en Nuevo León, por ejemplo, entre MC y el PAN, no es la misma que en la Ciudad de México ni la misma que en Campeche”, ejemplificó.

En ese sentido, precisó que las coaliciones deberían evaluarse más como un mecanismo para garantizar gobernabilidad y estabilidad política.

Ello luego de que la Presidenta Sheinbaum perfiló una alianza del PAN con MC con lo cual el blanquiazul dejaría la del PRI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el senado, Clemente Castañeda, dijo que sería un error táctico y estratégico, hablar a estas alturas de posibles alianzas, sobre todo porque no se sabe que pretende el gobierno con su reforma electoral.

“Es un gobierno naturalmente cercado por los escándalos del huachicol fiscal, de lo que sucede con el crimen organizado en Tabasco y de muchas otras cosas que le están complicando, por supuesto, el día a día a la Presidenta. Por eso desliza este asunto de la alianza con el PAN.” , reviró el lider de los senadores naranjas.

Recalcó que MC se mantendrá en la misma posición que el 2021 donde contendió solo y recalcó que sería un error táctico, estratégico, empezar a hablar de posibles alianzas cuando todavía no sabemos cuál será el resultado de la reforma electoral.

Al mismo tiempo, consideró que Movimiento Ciudadano es lo suficientemente competitivo para obtener triunfos sin necesidad de alianzas estrictamente electorales.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dejó en claro que no es momento para especular sobre la política de alianzas del Acción Nacional o la oposición.

Consideró que primero cada fuerza política debe fortalecerse y luego no descarto una gran alianza opositora.

“Y una vez que cada fuerza política se haya fortalecido, se haya renovado, entonces si sentarnos a la mesa para hablar de posibles coaliciones, lo primero que tiene que hacer acción nacional es recuperar su propia identidad, su propia fuerza, viene todo el proyecto del relanzamiento y una vez que el pan este fuerte entonces si pensar en alianzas, siempre estará el PAN abierto a una gran alianza opositora, no me corresponde a mi definirlo”.

Anaya cortes dijo que el PAN estará listo para ir solo o en alianza para sacar al narcogobierno de Morena y recuperar la normalidad democrática en México.