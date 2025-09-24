Programa de teleconsulta para mexicanos en el extranjero afiliados al IMSS

Zoé Robledo

A partir del 1 de diciembre del año presente, se pondrá en marcha un programa de Teleconsulta para mexicanos en el extranjero que estén afiliados al IMSS; serán atendidos de forma remota por 2 mil 873 enfermeras especialistas en Medicina Familiar.

La cita se agendará desde la aplicación IMSS Digital y las consultas tendrán un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 07:30 a 20:30 horas.

Durante la conferencia de Presa en Palacio Nacional, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que esta estrategia permitirá reforzar el programa Salud Casa por Casa. Cuando las y los mexicanos regresen a México de Estados Unidos para recibir atención de algún tratamiento prolongado o una intervención quirúrgica, sus datos se encontrarán en el IMSS, permitiendo el conocimiento amplio de su estado de salud.

“Es un programa que nos entusiasma mucho y que además demostramos no solamente el cariño, la atención y la preocupación, sino un reconocimiento al gran esfuerzo que realizan para la economía del país del norte y también para la nuestra”, enfatizó, Zoé Robledo.

El director general del IMSS, también comentó que el Seguro Social cuenta actualmente con un centro de orientación telefónica, en el que una médica o médico general resuelven duda relacionadas de síntomas persistentes a quienes reciben tratamiento, aplicación de vacunas, retiro de puntos, métodos anticonceptivos, efectos adversos de medicamentos y salud mental; en el número 800 222 2668.