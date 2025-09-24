Nacional

El empresario acusó al Gobierno de usar su nombre como distractor y puso el foco en la escala de 9 horas en Chiapas del exsecretario de Seguridad de Tabasco a donde reside el expresidente López Obrador

Salinas Pliego señala sospechosa escala de Hernán Bermúdez Requena en Chiapas

Por Adolfo López
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante una rueda de prensa.
Ricardo Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego (EFE)

El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos hechos desde la conferencia matutina de la Presidencia, Claudia Sheinbaum; en un comunicado, aseguró que el Gobierno busca usar su nombre como distractor.

Lo “realmente importante”, dijo, es la inusual escala de nueve horas en Chiapas del avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, conocido como el “Comandante H”.

Bermúdez Requena fue funcionario durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, hoy senador y coordinador parlamentario de Morena. La parada ocurrió en el aeropuerto de Chiapas, estado donde vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha levantado dudas sobre el motivo del viaje.

Salinas Pliego calificó el hecho de “extrañísimo” y cuestionó que no se hable de ello. Hasta ahora, ni autoridades estatales ni federales han dado explicaciones sobre esta escala.

La situación ocurre mientras el exfuncionario tabasqueño se mantiene bajo la lupa por su papel en temas de seguridad durante la administración de López Hernández, y en medio de las tensiones políticas entre el Gobierno federal y el empresario.

Tendencias