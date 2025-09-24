Salinas Pliego señala sospechosa escala de Hernán Bermúdez Requena en Chiapas

Ricardo Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego (EFE)

El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos hechos desde la conferencia matutina de la Presidencia, Claudia Sheinbaum; en un comunicado, aseguró que el Gobierno busca usar su nombre como distractor.

Lo “realmente importante”, dijo, es la inusual escala de nueve horas en Chiapas del avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, conocido como el “Comandante H”.

Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno.



En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. por difamación y daño moral

Bermúdez Requena fue funcionario durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, hoy senador y coordinador parlamentario de Morena. La parada ocurrió en el aeropuerto de Chiapas, estado donde vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha levantado dudas sobre el motivo del viaje.

Salinas Pliego calificó el hecho de “extrañísimo” y cuestionó que no se hable de ello. Hasta ahora, ni autoridades estatales ni federales han dado explicaciones sobre esta escala.

La situación ocurre mientras el exfuncionario tabasqueño se mantiene bajo la lupa por su papel en temas de seguridad durante la administración de López Hernández, y en medio de las tensiones políticas entre el Gobierno federal y el empresario.