Sheinbaum anticipa buen cierre económico en 2025: “El reporte de agosto viene mucho mejor”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la economía mexicana presentará un mejor desempeño hacia el cierre de 2025, luego de que en julio se registrara una contracción de 1.2%, de acuerdo con cifras del INEGI.

Presidenta de México Claudia Sheinbaum

Tras abordar temas relacionados con el agua y la reforma al suministro de energía, la mandataria señaló que recibió datos preliminares de la Secretaría de Hacienda que apuntan a una recuperación: “El lunes tuve una reunión con Hacienda y agosto viene mucho mejor. Ellos ya tienen adelanto de la información de agosto, porque este dato que salió es de julio y agosto ya viene mucho mejor, con muchas mejores condiciones”, dijo.

Sheinbaum explicó que estas proyecciones llevaron a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigiera el pronóstico de crecimiento para México, al pasar de 0.2% a 1% en 2025, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también reflejó mejores expectativas.

La presidenta destacó que además del comportamiento positivo del peso frente al dólar, el consumo interno aumentó de manera significativa, lo que refuerza el escenario de recuperación.

“Es un mes especial y hay que esperar el dato oficial, pero viene mucho mejor y septiembre también”, concluyó.