Sheinbaum manda recado a Salinas Pliego tras supuesto pago fianza en EU: “Paga lo que debes”

Presidenta, Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien enfrenta un proceso legal en Estados Unidos, mencionando que el empresario tienen que pagar sus deudas he impuestos en ambas naciones, “Toma chocolate, paga lo que debes”.

Según explicó la mandataria, el proceso en Nueva York deriva de la venta de una empresa telefónica que, presuntamente, fue realizada sin informar todas las condiciones de la operación, incluyendo deudas fiscales en México. Por esa razón, un juzgado estadounidense habría impuesto una fianza de 25 millones de dólares para evitar la detención del empresario.

Sheinbaum aclaró que la información disponible es la misma que circula en medios y que su gobierno ya solicitó detalles oficiales al tribunal en Nueva York. “Es un lamentable caso de defraudación. No solo se deben impuestos aquí, ahora también en otro país”, señaló.

Caso de Salinas Pliego

El empresario utilizó su cuenta en X menciono que “Yo me siento feliz. La información que circularon hoy los voceros de la 4T sobre un supuesto pago en EU no es más que otra campaña de desinformación, que busca desviar la atención con mentiras de lo verdaderamente importante”, escribió.

En su publicación, Salinas Pliego exigió explicaciones sobre el vuelo privado que trajo a México a un supuesto cómplice del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Además, cuestionó por qué la información sobre esa operación fue reservada por cinco años.

Además, el Grupo Salinas también negó las versiones que circularon en medios. “Hoy han circulado diversas aseveraciones falsas sobre un proceso legal en Nueva York. Defenderemos nuestros derechos con firmeza: hemos apelado la decisión del tribunal, lo que suspendió la ejecución de una orden ilegal”, señaló la empresa.

El consorcio añadió que confía en que la apelación será favorable, respaldándose en lo que calificó como “razones éticas y jurídicas”.