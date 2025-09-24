Nacional

Tras el ataque a un alumno al interior del CCH-Sur, la Universidad prevé adicionar medidas de control y acceso en protocolos de seguridad

Subcomisión de la UNAM revisará protocolos e infraestructura de seguridad

Por Iván Guevara Ramírez
UNAM

La Universidad Nacional anunció que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario sostuvo una sesión, en atención a lo instruido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, con el objetivo de dialogar en torno a lo ocurrido el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur. De acuerdo con la Subcomisión, las y los consejeros lamentaron los hechos y expresaron su solidaridad con la comunidad del CCH-Sur y con las familias de las víctimas, al tiempo que reiteraron su compromiso de trabajar conjuntamente con miras a mejorar y fortalecer la seguridad en las instalaciones universitarias para toda la comunidad UNAM.

Asimismo, el órgano universitario resolvió, tras el análisis de los hechos, y con la participación de las diferentes áreas universitarias involucradas, analizar los dos pliegos petitorios entregados el día de ayer a las autoridades universitarias por parte de una comisión de padres y madres de familia de alumnas y alumnos del CCH Plantel Sur, así como el del grupo de integrantes de esa comunidad estudiantil; en virtud de lo cual la Subcomisión acordó iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel, proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel, así como implementar y reforzar, de manera inmediata, estrategias de apoyo psico-social para el alumnado, docentes y académicos.

La Subcomisión estuvo presidida por Benjamín Barajas Sánchez, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y participaron la directora del CCH-Sur, Susana Lira de Garay; así como los directores de la Escuela Nacional Preparatoria, María Dolores Valle Martínez, y de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Rosa Amarilis Zárate Grajales. Asistió el presidente de la Comisión Especial de Seguridad, José Luis Macías Vázquez; el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú; Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, y Raúl Aguilar Tamayo, secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria; además de consejeras y consejeros de los académicos y los estudiantes que participaron de manera presencial o remota.

