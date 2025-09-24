Subcomisión de la UNAM revisará protocolos e infraestructura de seguridad

UNAM

La Universidad Nacional anunció que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario sostuvo una sesión, en atención a lo instruido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, con el objetivo de dialogar en torno a lo ocurrido el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur. De acuerdo con la Subcomisión, las y los consejeros lamentaron los hechos y expresaron su solidaridad con la comunidad del CCH-Sur y con las familias de las víctimas, al tiempo que reiteraron su compromiso de trabajar conjuntamente con miras a mejorar y fortalecer la seguridad en las instalaciones universitarias para toda la comunidad UNAM.

Asimismo, el órgano universitario resolvió, tras el análisis de los hechos, y con la participación de las diferentes áreas universitarias involucradas, analizar los dos pliegos petitorios entregados el día de ayer a las autoridades universitarias por parte de una comisión de padres y madres de familia de alumnas y alumnos del CCH Plantel Sur, así como el del grupo de integrantes de esa comunidad estudiantil; en virtud de lo cual la Subcomisión acordó iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel, proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel, así como implementar y reforzar, de manera inmediata, estrategias de apoyo psico-social para el alumnado, docentes y académicos.

La Subcomisión estuvo presidida por Benjamín Barajas Sánchez, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y participaron la directora del CCH-Sur, Susana Lira de Garay; así como los directores de la Escuela Nacional Preparatoria, María Dolores Valle Martínez, y de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Rosa Amarilis Zárate Grajales. Asistió el presidente de la Comisión Especial de Seguridad, José Luis Macías Vázquez; el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú; Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, y Raúl Aguilar Tamayo, secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria; además de consejeras y consejeros de los académicos y los estudiantes que participaron de manera presencial o remota.