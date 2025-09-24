¿Sufre demencia el ‘Mayo’ Zambada? Su abogado pide regresarlo a México

El Mayo” Zambada enfrenta 17 delitos que lo dejarán en prisión de por vida en EU |imagen de archivo| (Twitter)

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, busca ser regresado a México para cumplir su condena y, según su defensa, “morir en su país”.

Su abogado, Frank Pérez, reveló que el capo de 77 años presenta síntomas de demencia en fase temprana, por lo que insiste en que las autoridades estadounidenses permitan su extradición a México o al menos, que no sea enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde se encuentra recluido Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Detención del “Mayo”

El ‘Mayo’ fue detenido el 25 de julio de 2023 en un aeropuerto de Texas y actualmente permanece en el Centro de Detención de Brooklyn, Nueva York, en la unidad de reos peligrosos.

En agosto de 2025, se declaró culpable de delitos relacionados con crimen organizado y la Ley Contra Organizaciones Corruptas (RICO), aunque aún corre el riesgo de recibir pena de muerte. Su sentencia está programada para enero de 2026.

Lo que pide su defensa

El abogado Pérez explicó que la prioridad es evitar la pena capital y lograr su extradición a México, argumentando que salió del país de manera irregular.

Si esto no es posible, la defensa espera al menos que Zambada sea enviado a una prisión donde pueda recibir visitas y no quede completamente aislado, como ocurriría en ADX Florence.

Fiscalía de EU se niega a cooperar

El defensor también aclaró que el ‘Mayo’ no ha llegado a acuerdos de cooperación con los fiscales de EU, a diferencia de otros capos como Ovidio Guzmán, lo que ha limitado cualquier posibilidad de beneficios para él o su familia.

De momento, su futuro depende de lo que dicte la justicia estadounidense en los próximos meses, mientras la defensa insiste en que su cliente atraviesa un deterioro cognitivo y debería pasar el final de su vida en México.