“Tengo el respaldo de muchos”: Adán Augusto ante presuntos vínculos con Hernán Bermúidez y la Barredora

Adán Augusto López Hernández El senador de Morena dejó en claro que solo acudirá a declarar sobre el caso de Hernán Bermúdez y sus presuntos vínculos con la Barredora, si es requerido por las autoridades y no antes (Mario Jasso)

Envuelto en la polémica por los señalamientos contra su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal la Barredora, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, evadió responder si tiene el apoyo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en esta crisis, pero presumió que si cuenta con el respaldo de “millones de mexicanos”.

“Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte de este movimiento”, presumió

Sin embargo evadió responder si cuenta con el del ex presidente e incluso aseveró que no ha conversado con López Obrador aunque omitió informar desde cuando.

López Hernández dejó en claro que solo acudirá a declarar sobre el caso de Hernán Bermúdez y sus presuntos vínculos con la Barredora, si es requerido por las autoridades y no antes.

“Voy a esperar que la fiscalía si ellos lo consideran necesario me citen a declarar”, aseveró al ser cuestionado si acudirá a declarar de “ motu proprio”, es decir por iniciativa propia.

El legislador recordó que las filtraciones de expedientes judiciales son una falta al debido proceso y negó que durante el proceso electoral que lo llevó a la gubernatura de Tabasco, hiciera tratos con Bermúdez Requena para mantener la paz en la entidad como se ha filtrado parte del expediente judicial.

“Es una falta que uno difunda contenido de un expediente, aunque lo tuviera, no es, nadie conoce el contenido más que los fiscales”, aseveró

Adán Augusto buscó defenderse de esos señalamientos al explicar que nunca ha habido violencia en las elecciones de Tabasco.

“Las jornadas electorales siempre transcurren en paz, recuerden que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana, cómo le voy a pedir yo candidato …(a Hernán que negociara la paz)”, aseveró

En su cumpleaños número 62, el legislador federal indicó no haber recibido felicitaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se solidarizó por el caso de los asesinatos de dos ciudadanos colombianos perpetrados en el Estado de México.

El legislador morenista restó importancia a la solicitud de juicio político en su contra interpuesta en la Cámara de Diputados.