Banxico recorta 25 puntos base a la tasa de interés; hasta el 7.5%

Banco de México recorta 25 puntos base a la tasa de interés

El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves los tipos de interés al 7.5%, su décimo recorte consecutivo y el segundo de 25 puntos base ante el control de las presiones inflacionarias en país.

Esta es la segunda reducción de este porcentaje en lo que va del año, tras cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de bajas, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, indicó Banxico en su sexta decisión de política monetaria en el año.