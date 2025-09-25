Caen 8 sujetos vinculados al “Manolo” y al CJNG durante cateos en CDMX, Jalisco y Morelos

Detenido Cateos en distintos domicilios de CDMX, Jalisco y Morelos. (SSPC)

Autoridades ejecutaron seis órdenes de cateo en Ciudad de México, Morelos y Jalisco, donde fueron detenidas ocho personas, vinculadas a Manuel Ramos Juárez, alias “El Manolo”, criminal que opera en esos estados.

En Cuernavaca, Morelos, se detuvo a Cecilio Nieto Cruz, se aseguró un arma de fuego, dinero en efectivo, seis equipos telefónicos y dosis de droga. Estos domicilios están vinculados a Manuel Ramos Juárez, alias “El Manolo”, uno de los inmuebles era empleado para la elaboración de narcóticos.

Tras el seguimiento, fueron localizados tres inmuebles que eran utilizados por los integrantes de la célula criminal.

Fue así que de manera simultánea se desplegaron equipos de trabajo en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán de la Ciudad de México y uno más en Cuernavaca Morelos.

En la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, se detuvo a Isaías Leonel Yáñez Cruz, Naomi Gully Rueda Huerta, se aseguró un arma de fuego, cuatro equipos telefónicos, dosis y cinco kilos de cocaína y un vehículo.

En la alcaldía Coyoacán, se detuvo a Irvin Omar Portillo Palacios y María Guadalupe León Soto, se aseguraron tres teléfonos celulares, dosis de cocaína, una báscula y una tablet.

En los domicilios se aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína, más de un millón y medio de pesos, 11 equipos telefónicos, dos tabletas y un vehículo.

En Guadalajara, Jalisco, se catearon dos locales comerciales y un inmueble, donde se detuvo a Ricardo Daniel Ramírez Arellano, alias “El Nexs”, integrante del CJNG, relacionado con extorsión a comerciantes. También fueron detenidas Imelda Arellano Cedeño y Jenifer Ximena Carlos Arellano.